أكياس الحليب المدعم .. من الندرة إلى مشكلة الفائض

تحوّلت أكياس الحليب المدعم إلى ظاهرة تتكرر في كل مرة بوجه جديد، ففي الوقت الذي كانت وراء أزمة ندرة تدفع بالمواطنين إلى تنظيم طوابير مع صلاة الفجر أمام المحلات لاقتنائها بسبب نقص كمياتها، أصبحت اليوم مصدر خسارة لأصحاب المحلات، وهذه المرة لسبب آخر، وهو الفائض المسجل عند عدد مهم من التجار، مع هاجس التعرض للعقوبات الذي يخيفهم حتى من تحزينها، لترتفع أصواتهم محتجين ومطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل لأزمة تلوح في الأفق سيدفع ثمنها التاجر والمستهلك معا.

تعالت أصوات عدد من التجار في الآونة الأخيرة حول ما أصبحوا يتكبّدونه من خسائر بسبب بيعهم لأكياس الحليب المدعم، فالقوانين الصارمة حول المضاربة التي جعلت من الحليب يباع في المحلات، فحسب، دون استعمالها من قبل بعض المتعاملين في صنع مشتقات الحليب، أو حتى توجيه الحليب المدعم للمقاهي التي منعها القانون من بيع أو استعمال الحليب المدعم، أدت جميعها إلى تحقيق اكتفاء لعدد مهم من المناطق، سيما كبريات المدن، بعد أن أصبحت أكياس الحليب لا تتوفر بشكل يومي في المحلات فقط ولا يصطدم المواطن بصعوبات في الحصول عليها، فحسب، بل تعدتها أن أصبحت تصنع مشاهد يومية أمام المحلات بصناديق مملوءة عن آخرها إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، في مشاهد تؤكد كساد المنتوج الذي سيتعرض للتلف لاحقا.

النعمة تتحول الى نقمة

وحسب ما صرح به عدد من التجار لـ"الخبر"، فإن النعمة تكاد تتحول إلى نقمة إذا لم تسارع الجهات المعنية في إيجاد حل للوضع الراهن، لأن الكميات المعتبرة لم يعد باستطاعة التاجر التصرف فيها، فحسب تاجر من بلدية عين النعجة، فإنه وجد نفسه في إحدى المرات أمام فائض بـ12 صندوق كل صندوق به على الأقل 10 أكياس، فإما إبقائه لبيعه كحليب في اليوم الموالي والخيار يحتاج توفر أجهزة تبريد كافية، وحتى تحويله إلى ألبان ليس باستطاعتهم. وهنا ذكر المعني أنه كان يفترض بوحدات إنتاج الحليب العمل على استرجاع الكميات الفائضة، على الأقل هي لها الإمكانيات للتحويل، وأيضا تقنية التعليب التي لا يتوفرون عليها، فيما تحدّث تجار آخرون بمنطقة برج البحري عن نفس الأوضاع، وهي التي أصبحت تسجل فائضا حتى في الأحياء الجديدة وطالبوا الجهات الوصية بإيجاد حلول سريعة لهذا الوضع، خاصة وأن أرباح تجار مقابل بيع أكياس الحليب ضئيلة جدا.

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، وبصفته مدافع عن التجار، أكد لـ"الخبر"، أن الفائدة من بيع أكيس الحليب ضئيلة جدا، مما يعني أن التاجر بإمكانه التخلي عنها إذا أصبحت مصدر خسائر، وهو ما يلوح به في الأفق، لأن الفائض اليومي من كميات الحليب أصبح التاجر يجد صعوبة في التخلص منها، الأمر الذي يحتاج إلى تظافر الجهود بين التجار والوزارات المعنية وهي التجارة والفلاحة، من أجل إعداد بطاقية تراعي حاجة السكان وضبطها بشكل تدريجي لتفادي عزوف التجار عن بيع أكياس الحليب المدعم، لأن التجار منهم من سيطلب من الموزعين كميات أقل، لكن هذا يبقى حلا مؤقتا، وقد يذهب آخرين إلى إلغاء كل اتفاقية لتزويده وهو ما سيعيد أزمة ندرة أكياس الحليب.

المشكلة في التوزيع

من جهته، طالب رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عبر تصريحاته لـ"الخبر"، بمراجعة خارطة التوزيع لوجود خلل واضح في ذلك. ففي الوقت الذي توجد فيه مناطق تسجل فائضا، هناك أخرى لا تسجل نفس الوضعية ، والأمر حسبه يتطلب تنسيقا بين وزارتي التجارة والفلاحة ومؤسسة "جيبلي" المعنية بتزويد مركبات الحليب، والمستهلك لا يريد سوى الحصول على كيس الحليب بشكل يومي دون مشقة، يضيف مصطفى زبدي.