نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح قوية على طول الشريط الساحلي.

وأوضح تنبيه النشرية البحرية، أن الرياح ستؤدي لهيجان البحر بحيث سيتعدى علو الأمواج 5 أمتار، وهذا بداية من الساعة السابعة مساء إلى غاية فجر غد الثلاثاء.

في حين ذكر التنبيه، أن السواحل المعنية بالرياح، هي كل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو.

إضافة إلى مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

وفي تنبيه ثاني لذات المصالح، ستعرف كل من ولايات العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، بومرداس وهران، هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا.