أم البواقي: إيداع شخص الحبس في قضية مضاربة

تم أمس الأحد بولاية أم البواقي إيداع شخص رهن الحبس المؤقت في قضية "مضاربة غير مشروعة في مواد غذائية أساسية ذات استهلاك واسع"، حسب ما ورد في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء.

وجاء في البيان، أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء الرأي العام، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بالوقائع التالية وتمت متابعة المدعو (ب.ع) عن طريق إجراءات المثول الفوري، وبعد انعقاد الجلسة تم تأجيل القضية لجلسة الإثنين 28 نوفمبر 2022 بطلب من دفاع المتهم مع الأمر بإيداع هذا الأخير رهن الحبس المؤقت".