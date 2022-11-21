أسعار النفط تنخفض

اقتربت أسعار النفط، اليوم الإثنين، من أدنى مستوياتها في شهرين، مع انحسار المخاوف بشأن المعروض .

كما ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين وارتفاع أسعار الفائدة بظلالها على الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يجانفي 28 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 87.34 دولار للبرميل، بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 80 دولارا للبرميل، بانخفاض 8 سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق اليوم، وانخفضت عقود جانفي الأكثر نشاطا 21 سنتا إلى 79.90 دولار للبرميل.

وأغلق كلا الخامين القياسيين يوم الجمعة الماضي، عند أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر، ليواصلا الخسائر للأسبوع الثاني مع انخفاض برنت 9 بالمائة وغرب تكساس الوسيط 10 بالمائة.