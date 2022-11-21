أولى الإحصائيات في صالح قطر

رغم نداءات المقاطعة التي أطلقها الاعلام الغربي منذ عدة أسابيع، هبت الرياح في اليوم الأول عكس ما اشتهاه نفاق الغرب كما أسماه رئيس "الفيفا".

الأرقام التي تم الكشف عنها تبقى جزئية غير أنها تظهر أن الرأي العام في هذه الدول لم ينجر وراء نداءات المقاطعة.

من بين الإحصائيات رقم قدمه صاحب موقع اشتهر خلال مونديال روسيا، حيث أطلقه بتلك المناسبة ويتمثل في مراهنات بين زواره للتنبؤ بنتائج المباريات، وقال صاحبه في تصريح اعلامي، أن عدد الزوار ارتفع بحوالي 30 بالمائة في اليوم الأول من المونديال مقارنة باليوم الأول خلال كأس العالم 2018 .

كما تم تسجيل 150 ألف منخرط جديد في الموقع لنهار أمس، وهو رقم غير مسبوق، حسب نفس المتحدث.

وفي فرنسا، أين تم شن دعاية واسعة لمقاطعة مونديال قطر، كشفت قناة "تي أف 1 " أن عدد المتابعين للمباراة الافتتاحية قفز من 3,9 مليون خلال المباراة الافتتاحية سنة 2018 في روسيا إلى 5,1 مليون أمس خلال لقاء قطر والإكوادور.

وفي نفس السياق قال صحفي فرنسي معروف، أنه بعد أن قضى 24 ساعة فقط اكتشف أن العديد ما كان يقال عن قطر لم تكن سوى أخبارا زائفة، وأضاف دانيال ريولو "خلال هذه الفترة القصيرة راجعت الكثير من الأمور التي كنت أعتقدها عن قطر".