من هم أصغر اللاعبين في مونديال قطر؟

انطلقت البارحة بطولة كأس العالم 2022، والتي عرفت خسارة البلد المضيف بهدفين دون رّد أمام الإكوادور. وككل بطولة كروية ، تسّلط الأضواء على الأرقام والإنجازات الفردية والجماعية وكل ماهو مميز في المسابقة الكروي.

ولا يختلف الأمر كثير على عدد من نجوم الكرة اليافعين الذين يخوضون المونديال لأول مرة فمن هم يا ترى وكم يبلغ سنهم؟

.1الألماني يوسوفا موكوكو (17 عاما)

كانت مباراة الإفتتاح بين المنتخب المستضيف والإكوادور ،وهو تاريخ يصادف عيد ميلاد أصغر لاعب في هذه النسخة من كأس العالم، يوسوفا موكوكو الذي سيحمل ألوان منتخب ألمانيا.

وعندما خاض مباراته الأولى في نهائيات قطر، كان مهاجم بوروسيا دورتموند ليس فقط أصغر لاعب في المونديال، وإنما أيضا أصغر لاعب في تاريخ منتخب ألمانيا يشارك في النهائيات.

2. الإسباني غافي (18 عاما)

سيكون متوسط ميدان برشلونة ومنتخب إسبانيا واحدا من بين اللاعبين الذين ستلقى عليهم أضواء المونديال بقوة. ويعد غافي المولود في 5 أوت 2004، أحد أفضل الاكتشافات الكروية الواعدة في الكرة الإسبانية، وقد توج جهوده وعروضه اللافتة هذا العام، ليس فقط بالانضمام لتشكيلة إسبانيا المونديالية وإنما أيضا بإحراز جائزة أفضل لاعب واعد في العالم لعام 2022 والتي تمنحها مجلة" فرانس فوتبول" الفرنسية.

وشارك غافي في 13 مباراة مع منتخب إسبانيا منذ بداياته الدولية في 2021.

3 . الهولندي سيمونس تشافي (19 عاما) كانت دعوة لاعب وسط آيندهوفن الهولندي من قبل المدرب لويس فان خال لتعزيز قائمة منتخب الطواحين بمثابة المفاجأة للكثيرين لكن النجم الواعد المولود في 21 أفريل 2003، استطاع أن يثبت نفسه كواحد من أبرز اللاعبين مع "بي إس في آيندهوفن" في الدوري الهولندي يخوض اللاعب الواعد، الذي ينحدر من أصول دولة سورينام -بأميركا الجنوبية- أول مونديال في مسيرته بعمر 19 عاما، علما أنه بدأ مسيرته الكروية في برشلونة في عام 2010 بعمر 7 سنوات، ثم انتقل لباريس سان جيرمان ومنه في بداية العام الجاري إلى آيندهوفن.

أما مع منتخب هولندا فستكون بدايته الدولية في كأس العالم ذلك أنه تلقى دعوته الأولى يوم 11 نوفمبر الجاري.

4. الألماني جمال موسيالا (19 عاما)

انضم مدافع بايرن ميونخ جمال موسيالا المولود في 26 فيفري 2003، لأول مرة لتشكيلة المنتخب الألماني، خلال تصفيات كأس العالم 2022 وذلك في مارس 2021، حيث شارك بديلا في الدقيقة 79 من المباراة التي فازت فيها ألمانيا على آيسلندا (3 ـ0).

وبعد ذلك بـ3 أشهر كان ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 (+1) قبل أن تتم دعوته منذ أسبوع لتعزيز صفوف المانشافت في مونديال قطر 2022. وكان موسيالا الذي ولد في مدينة شتوتغارت لأب بريطاني ـ نيجيري وأم ألمانية، اختار الدفاع عن بلد المنشأ رغم أنه تلقى عرضا لتعزيز صفوف نيجيريا، كما مثل منتخب إنجلترا للشباب قبل أن يحسم اختياره لصالح ألمانيا في 24 فيفري 2021.

5. التونسي حنبعل المجبري (19 عاما)

سيكون اللاعب المولود في 21 جانفي2003 واحدا من بين قلة من اللاعبين الذين سيخوضون كأس العالم في قطر وهم لم يبلغوا بعد الـ20 عاما. واستطاع المجبري المولود بفرنسا، والذي انتقل في أكتوبر الماضي إلى برمنغهام سيتي الإنجليزي في دوري الشامبيونشيب، معارا من مانشستر يونايتد أن يضمن مكانا له في قائمة نسور قرطاج المونديالية.

ولعب المجبري حتى الآن 19 مباراة بقميص منتخب تونس كما شارك في كأس العرب للمنتخبات 2021 في قطر وبلغ الدور النهائي، وكأس أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون.