انطلاق تسجيلات امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا

انطلقت اليوم الإثنين التسجيلات الخاصة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، دورة 2023 بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية وتمتد إلى غاية يوم الخميس الـ 15 ديسمبر، حسب بيان أصدرته وزارة التربية الوطنية .

وتعلم الوزارة في هذا الشأن أن عملية التسجيلات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، ستنطلق في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، حيث يقوم مديرو المؤسسات التعليمية --حسب ما تمت الإشارة إليه-- بتسجيل تلاميذهم المعنيين بهذين الامتحانين، وذلك بهدف "التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم وإعفائهم من مشقة تحمل عبء التسجيل بأنفسهم وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء".

كما يسمح هذا الإجراء بتكفل مديري المؤسسات التعليمية بعملية تسجيل تلاميذهم دون إقحامهم في ذلك.

أما بخصوص المترشحين الأحرار --يضيف البيان-- فبإمكانهم التسجيل لإجراء الامتحانين عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين: امتحان شهادة التعليم المتوسط (https://bem.onec.dz) امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي (https://bac.onec.dz).