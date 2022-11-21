العاصمة: تفكيك شبكة وحجز كمية من المؤثرات العقلية

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأولاد فايت بأمن المقاطعة الإدارية بالشراقة (غرب العاصمة) (08) أشخاص مسبوقين قضائيا ومشتبه فيهم في قضية الاتجار غير الشرعي بالمخدرات مع حجز كميات من الأقراص المؤثرة، حسب بيان أصدره أمن ولاية الجزائر اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأولاد فايت (أمن المقاطعة الإدارية بالشراقة) "تمكنت من توقيف (08) أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و62 سنة، مسبوقين قضائيا، في قضية الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وحيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي لبث الرعب في الوسط الحضري".

وقد تمت القضية تحت الإشراف "الدائم والمستمر" للنيابة المختصة إقليميا--حسب البيان-- الذي أشار إلى أن العملية "أسفرت بعد تنفيذ إذن بالتفتيش عن ضبط وحجز (37436) قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع ومبلغ مالي بالعملة الوطنية فاق (10) ملايين سنتيم جزائري و (12) سلاحا أبيضا

محظورا من الصنف السادس ومختلف الأنواع والأحجام إضافة إلى وصفات طبية".

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

كما تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء (شرق العاصمة) من جهة أخرى من توقيف شخصين متهمين في قضايا سرقة هواتف نقالة باستحضار مركبة وسرقة دراجة نارية علما بأن قضية الحال "جاءت أثناء القيام بدوريات لعناصر بذات الفرقة بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء التي أوقفت شخصين مشتبه فيهما بسرقة هواتف نقالة بالخطف واستعمال دراجة نارية تحمل لوحة تسجيل مزيفة بها علم دولة أجنبية من أجل تضليل مصالح الأمن".

وقد تم اقتياد المشتبه فيهما إلى المصلحة ليتبين أيضا أن الدراجة النارية المستعملة مسروقة في حالة توقف دون وثائقها الإدارية ليتم بعد استكمال الإجراءات القانونية، تقديمهما أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا.