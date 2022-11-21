تعاون عسكري بين الجزائر وصربيا

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، مدير الشركة الصربية يوغوأمبورت، يوغوسلاف بيتكوفيتش، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، "خلال هذا اللقاء، الذي حضره ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد الصربي، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة تقدم التعاون العسكري بين البلدين وبحثا سويا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، والارتقاء به إلى المستوى المأمول".

في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، مثلما أشير إليه.