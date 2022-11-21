ميلان يضع الكرة في مرمى عدلي

كشفت تقرير إيطالي، أن نادي آسي ميلان وضع الكرة في مرمى لاعبه الجزائري ياسين عدلي المرشح للإلتحاق بـ " الخضر" خلال المعسكر الإعدادي المقبل.

و وفقا لصحيفة "لاغازيت ديلو سبور"، فإن إحتمال التخلي عن اللاعب خلال فترة الميركاتو الشتوي جد واردة. و حسب المصدر ذاته، فإن مغادرته لـ " الروسونيري" لن تكون بصفة نهائية وإنما على شكل إعارة حتى يستفيد من وقت لعبا أطول تساعده على التطور.

ويثق مسؤولو الميلان في إمكانيات عدلي وهم غير نادمون على إستثمار ما قيمته 10 ملايين يورو في صفقته قادما من بوردو الفرنسي، ومع هذا فإن فكرة الإعارة لن تصبح جادة ورسمية إلا في حال تقدم اللاعب بطلب إلى الفريق.

وختم "لاغازيت ديلو سبورت"، أنه في حال التخلي عن فكرة الإعارة فإن اللاعب سيبقى في الميلان لمحاولة فرض نفسه من أجل نيل مكانة في مخطط المدرب ستيفان بولي.