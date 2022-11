Coopération militaire entre l’Algérie et la Serbie

Le général Said Chengriha, chef d’état-major de l’ANP, a reçu le directeur du groupe serbe Yugoimport, Jugoslav Petkovic, au siège de l’état-major de l’Armée populaire nationale.

Selon le communiqué du ministère de la Défense, "Au cours de cette réunion au ministère de la Défense nationale et au siège de l’état-major de l’ANP, les parties ont évoqué l’état d’avancement de la coopération militaire entre les deux pays et ont discuté ensemble des moyens de la renforcer davantage et de l’amener au niveau souhaité".