كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين بمستغانم عن إعداد استراتيجية جديدة لتنظيم شعبة الصناعات الكهربائية وتطويرها تعتمد على تعبئة الفاعلين في هذه الصناعات واستغلال كل الطاقات الإنتاجية المتاحة لتلبية احتياجات السوق الوطنية والتعويض التدريجي للواردات.

وأوضح زغدار، خلال إشرافه على افتتاح ملتقى وطني حول الفعالية الطاقوية في الإنارة العمومية، بأن تطوير شعبة الصناعات الكهربائية يعد أولوية بالنسبة لدائرته الوزارية نظرا لبعدها الاستراتيجي عالميا وأيضا للإمكانيات والكفاءات التي تؤهل الجزائر لأن تكون رائدة في هذا المجال على المستوى الافريقي.

وكشف في زغدار، بأن معدل واردات الجزائر من التجهيزات والمدخلات الكهربائية يعادل 3.5 مليار دولار سنويا حيث تمكنت الصناعة المحلية الناشطة في هذا الفرع من تعويض 1.2مليار دولار خلال السنة الماضية وهذا في إطار الاستراتيجية المنتهجة.

وفيما يتعلق بالفعالية الطاقوية للانارة العمومية، محور اللقاء، أشار زغدار إلى أن استهلاك الإنارة العمومية 59% من الفاتورة الإجمالية للكهرباء للجماعات المحلية، مما استوجب التوجه إلى استخدام معدات وأجهزة أقل استهلاك للطاقة الكهربائية مجهزة بمصابيح "LED".