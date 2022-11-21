ترتيب الجزائر من حيث إنتاج النفط إفريقيا

احتلت الجزائر في المركز الثالث إفريقيا من حيث الدول المنتجة للنفط خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأفادت "أوبك" في تقريرها الشهري أن إنتاج الجزائر من النفط خلال الشهر الجاري بلغ مليون و60 ألف برميل، لتأتي بذلك في الترتيب الثالث إفريقيا.

فيما تصدرت ليبيا قائمة الدول الإفريقية، وذلك بإنتاج مليون و163 ألف برميل يومياً، تليها أنغولا بمليون و67 ألف برميل، فيما تراجعت نيجيريا إلى المرتبة الرابعة بمليون و24 ألف برميل يومياً.

وفي أكتوبر الماضي، احتلت الجزائر المركز الأول عربيا من حيث اكتشافات النفط والغاز الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري 2022.