تأجيل محاكمة وزير الموارد المائية السابق

أجل رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي، محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي إلى تاريخ 28 نوفمبر الجاري.

ويتابع أرزقي براقي رفقـة 29 آخرين في ملف فساد ثقيل يتعلق بمشاريع "التحويلات الكبرى والمياه" بتهم ثقيلة تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 وقانون العقوبات، تتعلق بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم من دون ترخيص من القانون.

فضلا عن تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال الموجهة فقط لوزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي.