مصالح الحماية المدنية تحذر

دعت مصالح الحماية المدنية اليوم الاثنين، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الحيطة والحذر، وذلك تبعا للنشرية الجوية التي حذرت من هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية و قرب الساحلية، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وتأتي هذه الإجراءات تبعا للنشرية الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية حول هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية والمناطق قرب الساحلية، قد تصل سرعتها في بعض الأحيان 80 كلم/سا على المناطق الشرقية وكذا بسرعة تصل في بعض الأحيان الى 90 كلم/سا على بعض المناطق الغربية.

وبهذا الخصوص، تدعو مصالح الحماية المدنية إلى جملة من الإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث المنزلية وحوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح، من بينها ترتيب وتثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح، الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن، غلق النوافذ والستائر، وضع السيارات وكذا الحيوانات والعتاد الهام في الملاجئ والمرائب، إلى جانب عدم الاقتراب من البحر خاصة المناطق الصخرية وكذلك البحيرات والمجمعات المائية.

وبالنسبة للبنايات، تدعو مصالح الحماية المدنية إلى حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح، مع اتباع نشرات الجوية وكذا حالة الطرقات عند التنقل.