اضطراب جوي يجتاح 18 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، اضطرابا جويا قويا، يجتاح شمال البلاد.

وحذرت ذات المصالح في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها ما بين 70 و80 كلم/سا، على ولايات: بجاية، جيجل، عنابة والطارف، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا، إلى غاية التاسعة من ليلة يوم غد الثلاثاء.

وفي ذات السياق، أفادت نشرية أخرى، هبوب رياح قوية تتعدى 90 كلم/سا تجتاح ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس وتيزي وزو، بالإضافة إلى تيسمسلت، الاغواط، المسيلة، تيارت، الجلفة والبيض، وذلك ابتداء من مساء اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء.

فيما ستعرف كل من ولايات: مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، أمطارا غزيرة، تتعدى 30 ملم محليا، وذلك ابتداء من منتصف الليل إلى غاية التاسعة من ليلة يوم غد الثلاثاء.