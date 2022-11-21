تعاون جزائري -ليبي في هذا المجال

شرعت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية, حليمة ابراهيم عبد الرحمان, اليوم الاثنين, في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم أربعة أيام، وهذا في إطار تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الزيارة تندرج في إطار "تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين وزارتي عدل البلدين وتبادل الخبرات، لاسيما في مجال تكوين القضاة وموظفي السجون".

كما ستكون للوزيرة الليبية لقاءات وزيارات ميدانية الى مؤسسات تابعة لقطاع العدالة، يضيف البيان.