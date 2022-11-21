البويرة: قاتل الشقيقين يمثل أمام القضاء

مثل، اليوم الاثنين، بمحكمة عين بسام 23 كلم جنوب غرب ولاية البويرة، مرتكب جريمة القتل في حق الشقيقين المنحدرين من بلدية الأخضرية.

حادثة القتل التي وقعت ببلدية الروراوة باستعمال سلاح ناري واستعمال أداة حادة، والتي وقعت ليلة الخميس إلى الجمعة، خلفت وفاة شقيقين ينحدران من بلدية الاخضرية .

وقد حضر خلال مثول القاتل أمام محكمة عين بسام إخوة الشقيقين بالإضافة إلى عدد كبير من الأهل والجيران، أين هتفوا مطولا بتطبيق القصاص، كما حملوا لافتة مكتوب عليها "القصاص".

ومن جهة أخرى، شهد محيط محكمة عين بسام حضور أمني مكثف لضبط الحركة وحفظ النظام عبر الشارع الرئيسي المجاور المحكمة.