تسجيل أكبر عدد من براءات الإختراع منذ مطلع 2022

أودع ما لا يقل عن 360 طلب براءة اختراع منذ مطلع السنة الجارية و إلى غاية الآن من قبل مبتكرين جزائريين لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، حسبما أفاد اليوم الإثنين ببشار المدير العام لذات الهيئة .

وأوضح عبد الحفيظ بلمهدي لوكالة الانباء الجزائرية على هامش يوم تحسيسي حول "آفاق الإستثمار بولاية بشار" أن ما لا يقل عن 360 طلب براءة اختراع قد أودع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية " ، معتبرا "أن هذا العدد الهام من براءات الإختراع الذي تم استلامه هذه السنة لم يسجل من قبل في الجزائر ، حيث تم خلال السنة المنقضية استلام 250 طلب براءة اختراع تقدم بها باحثون جامعيون ومخترعون جزائريون " .