الجزائر تعرب عن تضامنها مع اندونيسيا

أعربت الجزائر عن تضامنها التام مع اندونيسيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب، اليوم الاثنين، منطقة جاوة، مؤكدة وقوفها التام مع الحكومة والشعب الاندونيسيين لتجاوز آثار هذه المحنة، حسب ما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان : "على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب اليوم منطقة جاوة، الواقعة جنوب العاصمة جاكرتا، مخلفا العديد من الضحايا والكثير من الجرحى، تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع جمهورية اندونيسيا الشقيقة". "

و إذ تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، فإنها تؤكد على وقوفها التام مع الحكومة والشعب الاندونيسيين لتجاوز آثار هذه المحنة الأليمة"،يضيف البيان.