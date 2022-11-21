في سابقة خطيرة..اتفاق ينتهك القانون الدولي

يجري الكيان الصهيوني والمفوضية الأوروبية مفاوضات حول إقرار اتفاق لتبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والكيان، تشمل سكان مناطق السلطة الفلسطينية المحتلة.

وكشفت مجلة "شبيغل" الألمانية، أن القضية طُرحت ضمن اجتماع داخلي للاتحاد الأوروبي مؤخرا، حيث طرح في مسودة الاتفاق بند من شأنه أن يسمح للسلطات الإحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت المجلة بأن مسودة الاتفاق بقيت سرية حتى طرحها، وتشير إلى أنه يجوز للكيان استخدام البيانات "بشكل استثنائي في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة الاحتلال بعد 5 جوان 1967".

وحسبما جاء في المحضر الداخلي الذي اطّلعت عليه المجلة الألمانية، فقد رفضت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بشدة استخدام البيانات في الأراضي الفلسطينية.

كما كشف محضر الاجتماع عن تحذيرات أطلقها ممثل فرنسا، وممثلو دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، من أن ذلك سيخلق "سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة".

وأعربت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أيضا عن خشيتها من هذا القرار، قائلة إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في "المناطق الملحقة" لن يكون فقط "سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنه سيكون أيضا انتهاك للقانون الدولي".

ومن جهته انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عبر لقاء مع "شبيغل"، بشدة اتفاقية تبادل البيانات المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والكيان.

ووصف المالكي مسودة الاتفاقية بأنها "هجوم على القانون الدولي" .