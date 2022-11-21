تعاون جزائري تشيكي في هذا المجال

استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين بمقر دائرته الوزارية، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، جوزيف سيكيلا، الذي يرافقه وفد من وزارة الصناعة والتجارة التشيكية، في إطار زيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر هذا الاجتماع إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ورؤساء مجمعات، سوناطراك، سونلغاز ومناجم الجزائر "منال".

وحسب نفس المصدر، فقد ركزت المحادثات بين الجانبين على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

واستعرض الطرفان فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات.

كما مكنت المناقشات من تحديد الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمارات القائمة في قطاع المناجم في الجزائر.

وعلى هامش هذا الاجتماع، تم التوقيع على إعلان النوايا المشتركة للتعاون الجزائري التشيكي في مجال الطاقة والمناجم.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على دراسة إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال المحروقات ولاسيما صناعة الغاز من خلال إنتاج ونقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال، وكذلك في مجال تطوير القطاع المنجمي والدراسات الجيولوجية.

وأعرب وزير الطاقة والمناجم، في نهاية هذا الاجتماع، عن ارتياحه لما توصل إليه هذا الاجتماع الذي يعقد عقب زيارة وفد من وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك يرافقه مدراء الشركات التشيكية، بالجزائر من 15 إلى 18 ماي 2022.

وأعرب الوزير التشيكي، اضاف البيان، عن ارتياحه الشديد لهذا الاجتماع، وشكر الأطراف الجزائرية وأكد على العلاقات التاريخية بين البلدين، لا سيما في مجال المحروقات.