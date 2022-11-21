وفاة الوزير والدبلوماسي الأسبق جمال حوحو

أعلنت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الاثنين، عن وفاة الوزير والدبلوماسي الأسبق، المجاهد جمال حوحو، عن عمر ناهز الـ88 عاما.

وقد التحق الفقيد، الذي هو من مواليد 1934 بولاية بسكرة، بصفوف جبهة التحرير الوطني سنة 1956 وكان من أبرز الأعضاء الناشطين في الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين.

وبعد الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1958، أسندت للفقيد عدة مهام بتونس رفقة وزير الشؤون الخارجية آنذاك، المجاهد محمد الأمين دباغين.

وبعد الاستقلال، التحق الراحل جمال حوحو بوزارة الشؤون الخارجية ليشغل منصب سفير في كندا ثم في جمهورية مصر العربية قبل أن يتم تعيينه وزيرا للصحة ثم وزيرا للشباب والرياضة.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المجاهد المرحوم، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.