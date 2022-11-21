تيارت: ادانة ثمانية أشخاص بالسجن ببتهمة إنشاء عصابة أحياء

أصدرت محكمة تيارت، اليوم الاثنين، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج ضد ثمانية أشخاص عن جنحة إنشاء عصابة أحياء حسبما ورد في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تمت متابعة المتهمين أحدهم في حالة فرار وفقا لإجراءات المثول الفوري ليتم الحكم عليهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج مع الأمر بإيداع المتهمين الحاضرين بالجلسة وإصدار أمر بالقبض عن المتهم الهارب.

وقد توبع المتهمون بتهم جنحة الضرب والجرح العمدي المتبادل دون سبب شرعي في إطار مشاجرة بين عصابات الأحياء وكذا جنحة حمل أسلحة محظورة من الصنف السادس دون سبب شرعي.

وقد حكم عليهم طبقا للمواد 21 فقرة 01 و25 فقرة 03 من الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والمادتين 04 و39 من الأمر 96/07 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.

وختم البيان أن الأمر رقم 20-03 السالف الذكر ينص على تطبيق عقوبات صارمة ضد المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى المؤبد في حالة وفاة شخص.