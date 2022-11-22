أمطار ورياح قوية على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، على عدة ولايات من الوطن.

الولايات المعنية بتساقط الأمطارهي، تيسمسيلت، عين الدفلى، البويرة،

وفي تنبيه آخر من اللون البرتقالي، قال نفس المصدر أنا رياحا تتراوح سرعتها بين 70 و80 كلم في الساعة ستمس كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وهذا إلى غاية سهرة اليوم على الساعة التاسعة ليلا.

وفي تنبيه من اللون الأصفر، أضاف نفس المصدر أن رياحا سرعتها تتراوح بين بين 60 و90 كلم في الساعة ستمس كل من ولايات، تلمسان، عين تيمشونت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو وهذا إلى غاية مساء اليوم على الساعة الثالثة زوالا.