الأزمة الاقتصادية تعصف برعايا جزائريين في المغرب

دعا ناشطون في المهجر، أمس، لتدخل السلطات العمومية لنجدة رعايا جزائريين مقيمين في المغرب الأقصى، مستهم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد.

وأفاد متدخلون في لقاء نظمته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بحضور نواب المهجر ورعايا مقيمين في دول عربية وغربية، بأن رعايا جزائريين مقيمين في المغرب الأقصى ومنهم في إقليم وجدة الواقع على الحدود الجزائرية المغربية وبه 6000 مسجل لدى المصالح القنصلية يكابدون بقسوة وفي حاجة لالتفاتة من الدولة وبأن وفدا عنهم شارك في جلسات مرصد المجتمع المدني ترك أثر عميقا في نفوس المشاركين، إلى درجة أن البعض ذرف دموعه عند عرضهم حالة أبناء الجالية هناك. وقال الناشط ورئيس جمعية للمهاجرين، إدريس ربوح، في تدخله، إنه "يتوجب تخصيص مساعدة لهؤلاء الرعايا عبر إدراجهم ضمن قائمة المشمولين بمنحة البطالة أو إنشاء صندوق خاص بهم".

ولقي مقترح إدراجهم مثلهم مثل الرعايا المقيمين في دول الجوار ضن فئة المشمولين بمنحة البطالة رفض أعضاء في اللجنة، قبل أن يستقر الأمر على الترويج لفكرة إنشاء صندوق.

وفي السياق ذاته رفع الناشط دزيري كريم، المقيم بمصر، مطلبا بتخصيص دعم أيضا لسيدات جزائريات مقيمات في مصر متزوجات عرفيا يعانين من أوضاع مماثلة. وقال الناشط الذي يملك دار نشر الأوراس "إن جزائريات أغراهن حب المغامرة ومنصات التواصل وجدن أنفسهن عالقات في مصر برفقة أولاد، يواجهن مصيرا قاسيا".

ودعا ممثلو ونواب الجالية من جهة أخرى السلطات الحكومية إلى إشراكهم في بناء المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية بالمهجر، الجارية عملية بعثه وفق ما كشفه إدريس ربوح المقيم في تركيا وزكريا بخوش المقيم في قطر، اللذين أعلنا جاهزيتهما للمساهمة في مساعدة المكلفة بالملف على مستوى وزارة الخارجية، وهو المطلب ذاته للنائب محمد واكلي الذي نادى به خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، داعيا الحكومة لتفعيل المجلس الاستشاري الذي صدر مرسوم إنشاؤه في 2009.

واشتكى نواب الهجرة من تشريعات تميز بين أبناء الجالية والوطن، واستدل النائب رحماني بقرار الترخيص باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات ولوح باللجوء من جديد إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا القرار.

وضمت مقترحات أبناء الجالية إنشاء مراكز ثقافية في الخارج، منها مصر وكندا، للترويج لصورة الجزائر وفتح مدارس ومساجد ومنح الأولوية للكفاءات الجزائرية المقيمة في المهجر في إنجاز الدراسات والاستشارات التي تطلبها الحكومة بحكم معرفتهم بالواقع الجزائري.

وطالب متدخلون برفع المخصصات المالية لنواب الهجرة لمساعدتهم في تنقلاتهم للقاء أبناء الجالية، حيث يوجد مجال اختصاص أحد البرلمانيين في 47 بلدا يطلب ميزانية كبيرة وكذا رفع المخصصات المالية الموجهة للسفارات للتكفل بالنشاطات الثقافية والعمل على تشكيل لوبي جزائري.

ورفع الناشط زكريا بخوش شكوى تعنى بنسبة مساهمة الجالية في صندوق التقاعد للاستفادة من خدماته مستقبلا، مطالبا بخفض الشرط المالي الذي يثقل كاهل الرعايا، حيث يوجب سداد ثلث الراتب.

ومن المنتظر أن ترفع هذه الانشغالات والتوصيات إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الذي نزل إلى الندوة قبل انطلاق أشغالها لتسليم هذه المقترحات للجهات المختصة، حسبما أفاد رئيس اللجنة سليم مراح.