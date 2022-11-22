قتلى وجرحى في ثلاثة حوادث مرور

توفي شخص وأصيب ستة آخرون في حادث مرور وقع فجر اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق البلدي رقم 148 ببلدية جامعة في ولاية المغير.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية إن مصالحها تدخلت فجر هذا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة وخمسا وخمسين دقيقة (05:55) من أجل حادث مرور على مستوى الطريق البلدي رقم 148 بلدية جامعة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث الناجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة، خلف وفاة شخص في عين المكان وستة جرحى تم إسعافهم ونقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية المحلية.

وبولاية البويرة تدخلت إسعافات الحماية المدنية ليلة البارحة في حدود الساعة الحادية عشرة وتسعا وأربعين(23:49) من أجل حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر ببلدية الأخضرية.

الحادث الذي نجم عن اصطدام بين سيارة نفعية "ماستر" وشاحنة، خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة وإصابة آخر بجروح متعددة يبلغ من العمر 34 سنة كانا على متن السيارة، تم إسعاف الجريح ونقله إلى مستشفى الأخضرية فيما تم تحويل المتوفى والذي كان محصور إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة بعد عملية إخراجه.

وفي ولاية تيزي وزو سجلت مصالح الحماية المدنية في الساعة الحادية عشرة ليلا وثلاث دقائق حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بالمكان المسمى سعيد عميروش بلدية تيزي وزو.

الحادث الذي نجم عن اصطدام تسلسلي لأربع سيارات، خلف وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المدينة.