لقاء شبيبة جيجل وجمعية عين مليلة.. لجنة الطعون تفصل في القضية

تأهلت شبيبة جيجل رسميا إلى الدور 32 من كأس الجمهورية، على البساط، على حساب جمعية عين مليلة، بعدما فصلت لجنة الطعون الفيدرالية أمس في القضية، حيث راسلت الفريقين لتعلمهما بالقرار، كما أرسلت نسخة للرابطة الجهوية لقسنطينة، بحسب مصادر "الخبر".

وكانت اللجنة قد استدعت يوم الأحد ممثلي الفريقين للمثول أمامها على مستوى مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدالي براهيم، حيث استمعت لأقوال كل من ممثل شبيبة جيجل وجمعية عين مليلة، وبعد دراسة القضية رفضت طعن جمعية عين مليلة من حيث الشكل دون الخوض في الموضوع.

وبهذا القرار تكون لجنة الطعون قد أيدت قرار لجنة المنافسات على مستوى الرابطة الجهوية لقسنطينة التي منحت الفوز، الاثنين الماضي، لشبيبة جيجل، بعدما رفضت جمعية عين مليلة التنقل إلى العلمة يوم الأحد للعب المباراة، معتمدة على تقرير حكم المباراة، حيث طبقت المادة 15 من قانون تنظيم كأس الجمهورية.

وستواجه شبيبة جيجل اتحاد تبسة في الدور 32 المبرمج يومي 25 و26 نوفمبر.