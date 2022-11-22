أسعار النفط ترتفع بعد هذا التصريح

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بنحو طفيف مقدر بـ 01 بالمائة بسبب انخفاض الدولار الامريكي، بعد جلسة شديدة التقلب أمس، والتي انتهت بانخفاض طفيف على الرغم من أن الأسعار سجلت انخفاضا بنسبة 5 بالمائة في الجلسة.

وبحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر جانفي المقبل في بورصة لندن بنسبة 1.02 بالمائة إلى 88.34 دولار للبرميل، وكانت عقود الخام العالمي قد انخفضت أمس بنسبة 0.2 بالمائة إلى 87.45 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر جانفي 2022 بنسبة 0.76 بالمائة إلى 80.65 دولار للبرميل، وانخفضت العقود في الجلسة السابقة بمقدار 0.07 دولار إلى 80.04 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد نفى أمس، مناقشة المملكة مع منتجي "أوبك+" زيادة إنتاج النفط، مشيرا إلى أن التحالف لا يناقش أي قرارات قبل الاجتماعات.

وكانت الأسعار قد تراجعت إلى أدنى مستوى في أشهر أمس الإثنين، بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا يشير إلى أن "أوبك" تناقش زيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.