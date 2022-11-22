توكايف يفوز بالانتخابات الرئاسية في كازاخستان

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية بكازاخستان، نورلان أبديروف، أن الرئيس الحالي قاسم جومارت توكايف فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد الأحد الماضي.

وقال أبديروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "تلقى قاسم جومارت كاميليفيتش توكايف 6 ملايين و456.392 صوتا أي 81.31% من أصوات الناخبين".

وأضاف أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 69.44%. ومن المتوقع أن تتم مراسم تنصيب توكايف في 26 نوفمبر الجاري.

وأحتل المرتبة الثانية المرشح من حزب "أويل"، جيغولي دايرابايف، بحصوله على 3.42%. ووفق معلومات لجنة الانتخابات المركزية حصل المرشح عن اتحاد النقابات الكازاخستانية، ميرام كاجيكين، على 2.53% والمرشح عن الرابطة العامة "التحالف الوطني للأخصائيين الاجتماعيين المحترفين"، كارارات أبدين على 2.6%، والمرشحة عن الجمعية العامة "الأمهات الكازاخية الطريق إلى التقاليد"، سلطانة تورصينبيكوف على 2.12%، ورئيس فرع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الوطني المعارض في أستانا، نورلان أويسبايف على 2.22%. وصوت 5.8% من الناخبين "ضد كل المرشحين".