تبسة: إنقاذ عائلة من الموت إثر استنشاق أفرادها للغاز

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم الثلاثاء، من أجل إنقاذ عائلة اختنقت بالغاز.

وأوضحت ذات المصالح في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، إن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة تدخلت من أجل إسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية اختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزلهم العائلي بطريق ثليجان ببلدية ودائرة الشريعة.

وتتكون العائلة من 9 أفراد أعمارهم ما 15 و71 سنة وجدوا في حالة دوار وغثيان، مثلما أشير إليه.

وتم إسعافهم في عين المكان من طرف المصالح وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة.