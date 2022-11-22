السعودية تقلص ساعات العمل لهذا السبب

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تقليص ساعات الدوام، بسبب مباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم، قطر 2022.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، "صدرت توجيهات للوزارات والجهات الحكومية، باعتماد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، وذلك نظرا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم الساعة الواحدة ظهرا، بتوقيت مكة المكرمة".

ويلتقي المنتخبان السعودي والأرجنتيني في افتتاح مشوارهما في المجموعة الثالثة، بكأس العالم 2022 في قطر، ظهر اليوم.

ويعد هذا اللقاء الخامس بين المنتخبين، إذ سبق أن تقابلا في ثلاث مباريات ودية، ومواجهة رسمية واحدة، وذلك في 20 أكتوبر 1992، بنهائي بطولة كأس الملك فهد، التي تغير اسمها لاحقا إلى كأس القارات، وفاز راقصو التانغو 3-1.