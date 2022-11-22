10 رقصات برازيلية لعشرة أهداف في المونديال

كشف المهاجم الدولي البرازيلي رافينيا في مؤتمر صحافي أن أبطال العالم خمس مرات حضّروا رقصات احتفالية لكل هدف يسجلونه في مغامرتهم في مونديال قطر لكرة القدم، وفق ما جاء عبر موقع " إذاعة مونت كارلو الدولية".

وقال مهاجم برشلونة الإسباني "في الحقيقة، لدينا حتى الآن رقصات (احتفالية) لعشرة أهداف، لدينا ربما 10 رقصات محضّرة لكل مباراة واحدة للهدف الأول، أخرى للثاني وواحدة للثالث". وجلب تيتي مدرّب "راقصي السامبا"، الذين يخوضون غمار منافسات المجموعة السابعة إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون، تشكيلة تضم ترسانة هجومية مكوّنة من تسعة لاعبين بين أجنحة ورؤوس حربة في مسعاه للفوز بالنجمة السادسة واللقب الأول منذ عقدين.

وكان فينيسيوس جونيور مواطن رافينيا، أثار جدلاً في وقت سابق من هذا الموسم بسبب رقصاته بعد أهدافه مع فريقه ريال مدريد الإسباني، ما أثار حملة من الانتقادات طالته مع زميله رودريغو وتحديداً قبل "دربي" العاصمة أمام أتلتيكو في المرحلة السادسة من منافسات الدوري الإسباني وفاز حينها الملوك بهدفين لواحد.

غير أن هذه الانتقادات لم تحدّ من عزيمة فينيسيوس أو مواطنه اذ قررا الاستمرار في الرقص، ووعدا بتقديم المزيد من فواصل الرقص مع المنتخب الوطني في العرس الكروي العالمي.