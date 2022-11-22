أسبوع دام في الطرقات

توفي 44 شخصا وأصيب 1358 آخرون بجروح في 110 حوادث مرور وقعت خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة للحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر إن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 1977 تدخل من أجل 1110 حوادث مرور أدت إلى وفاة 44 شخصا وجرح 1358 آخرين حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية.

كما سجلت مصالح الحماية أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية برج باجي مختار بوفاة 16 شخصا في مكان الحادث وجرح ثلاثة آخرين على إثر حادث مرور.

من جهة أخرى قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 1174 تدخلا سمحت بإخماد 873 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 117 حريقا، البليدة بـ 76 حريقا وتيزي وزو بـ 42 حريقا.