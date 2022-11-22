العاصمة: حجز سلاح ناري وكميات معتبرة من المخدرات

تمكن أمن المقاطعة الإدارية لدرارية بالعاصمة، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة مختصة في تخزين ونقل وتحضير المخدرات الصلبة.

وأوضح بيان شرطة الجزائر العاصمة عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية درارية من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة مسبوقين قضائيا عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في تخزين ونقل وتحضير المخدرات الصلبة والمخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، مع حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وأسلحة بيضاء من الصنف الخامس والسادس دون مبرر شرعي .

وأسفرت العملية عن حجز سلاح ناري وبندقيتي صيد بحريتين، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (160) مليون، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ (1695) أورو.

كما تم حجز كلغ من المخدرات الصلبة ومواد وأدوات تستعمل في تحضير المخدرات الصلبة، و3968 قرص من المؤثرات العقلية، و103 غرام من القنب الهندي، إلى جانب 32 سلاح أبيض محظور من الصنف السادس مختلف الأصناف والأحجام، وشماريخ ومركبتين نفعيتين ودراجة نارية تستعمل لنقل وتوزيع السموم.