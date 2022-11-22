مفاجأة مدوية في سماء المونديال (فيديو)

صنعت السعودية أول مفاجأة مدوية في مونديال قطر 2022 بفوزها على أحد المرشحين لنيل اللقب.

سيظل السعوديون يتذكرون تاريخ 22 نوفمبر 2022 يوم أطاحوا فيه بأرجنتين ليو ميسي.

فبعد سيطرة أرجنتينية طيلة الشوط الأول كللت بتسجيل هدف مبكر عن طريق ضربة جزاء، وسجل خلاله أيضا رفاق ميسي ثلاثة أهداف كاملة غير أنها رفضت بعد أن سجلت كلها من وضعيات تسلل.

وفي الشوط الثاني، انقلبت الأمور بتسجيبل السعوديين هدفين في ظرف 5 دقائق، وقام بعدها حارس السعودية بانقاذ منتخبه من عدة أهداف أرجنتينية محققة.

وأدى أشبال الفرنسي هيرفي رونار أداء بطوليا طيلة هذا الشوط للحفاظ على هذه النتيجة التاريخية.

الهدف الثاني الذي منح الفوز للسعودية: