بومرداس: السجن في حق 15 تاجرا

أدانت محكمة الجنح لدلس التابعة لمجلس قضاء بومرداس 15 تاجرا بتهمة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية والحليب المدعم بالحكم عليهم بالسجن مدة 10 سنوات و20 سنة نافذة.

واستنادا إلى بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس فإنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ومادة الحليب المدعم تمت متابعة 15 متهما عن طريق المثول الفوري منهم أربعة متهمين في حالة فرار قضت بإدانة المتهمين بجنحة المضاربة غير المشروعة طبقا للمادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وعقاب لهم حكمت بالسجن النافذ بين 10 سنوات و20 سنة نافذة وغرامات مالية تترواح بين 20 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم.