قبل السعودية .. هذه أبرز المفاجآت في تاريخ المونديال

أحدث اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم المفاجأة بإلحاقه هزيمة بنظيره الأرجنتيني وفاز عليه بنتيجة هدفين لواحد على ملعب لوسيل.

ويحتفظ الأرشيف بأحداث كروية مشابهة، نجحت فيها منتخبات في تجاوز فرق مرشحة كانت فوق العادة نستذكر أبرزها:

1-خسارة البرازيل نهائي 1950 على أرضها.

2- فوز الولايات المتحدة الأمريكية على إنجلترا عام 1950 بنتيجة 1-0.

3- فوز كوريا الشمالية على إيطاليا 1-0 بمونديال 1966.

4- هزيمة المجر أمام ألمانيا في نهائي 1954 بنتيجة 3-2 .

5 - فوز كوريا الشمالية على إيطاليا في 1966 بنتيجة 1-0.

6- هزيمة إسبانيا أمام إيرلندا الشمالية في مونديال 1982 بنتيجة 1-0

7- الجزائر تهزم ألمانيا الغربية بمونديال 1982 بنتيجة 1-2.

8- هزيمة الأرجنتين أمام الكاميرون في مونديال 1990 بنتيجة 1-0

9- فوز نيجيريا على إسبانيا 1998 بنتيجة 3-2.

10- خسارة فرنسا أمام السنغال 2002 بنتيجة 2-0.

11- هزيمة إيطاليا أمام كوريا الجنوبية 2002 بنتيجة 2-1.

12 - ألمانيا تسقط أمام بلغاريا في 1994 بنتيجة 2-1.

13- هولندا تفوز على إسبانيا في 2014 بنتيجة 5- 2

14-ألمانيا تفوز على البرازيل في 2014 بنتيجة 7-1.