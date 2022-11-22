تبسة: حجز كمية من المهلوسات

فككت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين زروق بأمن ولاية تبسة مجموعة إجرامية منظمة تحترف تخزين الوقود للتهريب والاتجار بالمؤثرات العقلية وضبطت 7آلاف لتر مازوت و20400 كبسولة قرص مهلوس وحيازة مواد أخرى للتهريب الدولي.

وجاء في بيان صحفي لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تبسة تسلمت "الخبر" نسخة منه إنه استمرارا للمجهودات الأمنية الرامية إلى القضاء على أوكار الجريمة و ملاحقة وتقويض المجموعات الإجرامية عن طريق عمليات استباقية نوعية نفذتها مصالح أمن ولاية تبسة وبعد استغلال معلومات دقيقة توفرت للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين زروق أمن ولاية تبسة مفادها حيازة أحد الأشخاص لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية مصدرها التهريب الدولي وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش تم التنقل إلى بلدية صفصاف الوسرى أين تم تفتيش المنازل وملحقاتها كما تم تفتيش مركبة رباعية الدفع نوع فورد، تم العثور بداخلها على كيس أبيض يحتوي كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 20400 كبسولة نوع بريقابلين، كما تم العثور على كمية معتبرة من مادة المازوت المعدة للتهريب قدرت بـ 7300 لتر ومضخة مازوت .