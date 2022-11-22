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هكذا حفّز رونار لاعبيه (فيديو)

رياضة
22 نوفمبر 2022 ()
شاهر.ع
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  قال عبد الإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم أن المدرب هيرفي رونار قام بتحفيزهم إلى درجة أن البعض من زملائه ذرف الدموع.

تصريحات المالكي جاءت لقنوات الكأس عقب نهاية المباراة بفوز " الأخضر السعودي " بهدفين لواحد.

 

 

 

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