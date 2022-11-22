هكذا حفّز رونار لاعبيه (فيديو)

قال عبد الإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم أن المدرب هيرفي رونار قام بتحفيزهم إلى درجة أن البعض من زملائه ذرف الدموع.
تصريحات المالكي جاءت لقنوات الكأس عقب نهاية المباراة بفوز " الأخضر السعودي " بهدفين لواحد.
عبدالإله المالكي لاعب #المنتخب_السعودي @SaudiNT: في المحاضرة التي ألقاها المدرب بكينا و "كان ودنا نبدا المباراة الصبح"#كأس_العالم #قطر2022 #ملحمة_لوسيل #Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina #الأخضر #الصقور @Argentina @afa @saudiFF pic.twitter.com/Aj83uxBXxF— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022