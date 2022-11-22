المصادقة على مشروع قانون المالية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وعدد من أعضاء الحكومة.

وتم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي بـ60 دولار للبرميل في نص القانون وسعر سوق بـ70 دولار، كما يرتقب نسبة نمو تقدر بـ4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات بـ 46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار.

أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر بـ7901.9 مليار دج في حين تقدر النفقات بـ13786.8 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير، أي بعجز ميزانياتي قدره 4092.3 مليار دج (-15.9بالمائة من الناتج الداخلي الخام).