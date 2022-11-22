تونس تصمد أمام الدنمارك (فيديو)

نجح المنتخب التونسي لكرة القدم في افتكاك نقطة ثمينة خلال أولى خرجاته في كأس العالم 2022 على ملعب المدينة التعليمة بقطر.

وتعادل نسور قرطاج مع الدنمارك بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وشهدت المقابلة تكافؤ بين الطرفين الذين خلقا بعض الفرص التهديفية غير أن صمود دفاع الفريقين وتألق الحارسين أبقى النتيجة سلبية.

بهذه النتيجة يبقي المنتخب التونسي، المدعم بآلاف أنصاره، على حظوظه من أجل التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه نظيره الاسترالي في الجولة الثانية قبل اختتام الدور الأول بمقابلة حامل اللقب المنتخب الفرنسي.