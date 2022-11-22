السعودية: قرار ملكي بعد الفوز على الأرجنتين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، قرارا بعد فوز منتخب السعودية على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وحسب وسائل الإعلام السعودية، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن يكون يوم غد (الأربعاء) إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.