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عرقاب يوضح حول قرار "أوبك+" الأخير

مال و أعمال
22 نوفمبر 2022 ()
خ.د/وأج
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فند وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، وجود أي محادثات حول مراجعة الاتفاق المبرم يوم 5 أكتوبر الفارط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح عرقاب أنه "لا وجود لأي محادثات حول مراجعة اتفاق 5 أكتوبر الفارط وقرارات أوبيك + اتخذت بكل شفافية خلال اجتماعات المنظمة و بإجماع كل أعضاءها"، مضيفا أن "المضاربات حول مراجعة محتملة لمستويات الانتهاج لأوبيك+ من شأنها التأثير على السير العادي لأسواق النفط".

وكانت قررت بلدان منظمة أوبيك+، خلال اجتماعها الوزاري ال33ـ المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، خفض إنتاجها بـ2 مليون برميل يوميا شهر نوفمبر كما قررت تمديد العمل بإعلان التعاون إلى غاية نهاية سنة 2023.

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