تيارت: المؤبد للمتهمين بقتل "طبيب الملائكة"

أصدرت، اليوم، محكمة الجنايات الابتدائية بتيارت، أحكاما في قضية قتل طبيب الأطفال الشهير، محمد أجراد "طبيب الملائكة"، تراوحت بين البراءة والمؤبد.

وأدانت محكمة الجنايات شابين بالسجن المؤبد توبعا بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة بظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة، ومتهمين آخرين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية والمشاركة، وبرأت هيئة الحكمة ساحة متهم خامس من جميع التهم المنسوبة له.

والتمس ممثل الحق العام عقوبة الإعدام للمتهمين الخمسة قبل أن يرافع 5 محامين لصالح المتهمين ومحامية الطرف المدني، ويشرع في المداولة قبل أن تعود هيئة المحكمة للقاعة لتنطق القاضية بعقوبة المؤبد لمتهمين إثنين و10 سنوات سجنا نافذا لمتهمين آخرين وبراءة متهم.