Chanegriha reçoit le Chef d’Etat-Major des Forces armées soudanaises

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu mardi le Général d'Armée Mohammed Othman El-Houssein, Chef d’Etat-major des Forces armées soudanaises, qui effectue une visite en Algérie à la tête d’une importante délégation militaire, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

La cérémonie d’accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes Forces de l'Armée nationale populaire.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé "le contexte sécuritaire régional, où ils ont souligné la nécessité de la conjugaison des efforts, pour relever les défis sécuritaires et explorer les voies et moyens, à même de renforcer les relations de coopération entre les deux pays".

Les points de vue sur les questions d’intérêt commun.

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution dans laquelle il a, tout d’abord, souhaité la bienvenue à la délégation hôte, en soulignant que cette visite "constituera, sans nul doute, une occasion pour les deux parties d’échanger les points de vue sur la situation prévalant sur la scène internationale en général et en Afrique en particulier".

Le Général d'Armée a exprimé sa volonté à "œuvrer ensemble à la consolidation des relations historiques qui lient les deux pays frères, notamment à travers la relance des activités de coopération, à même de répondre aux exigences du contexte régional actuel et de relever les défis sécuritaires communs".

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques, avant que le Général d'Armée Mohammed Othman El-Houssein ne signe le livre d'or de l'Etat-major de l'ANP, conclut le communiqué.