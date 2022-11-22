لعمامرة بنيامي لحضور اجتماع للاتحاد الإفريقي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، غدا الأربعاء بنيامي (النيجر)، في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي ينعقد في إطار التحضير للقمة الاستثنائية حول التصنيع والتنوع الاقتصادي بالقارة، وكذا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، سيناقش وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التقارير الموضوعاتية ومشاريع القرارات التي ترفع للقمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد من أجل المصادقة عليها، وهي القمة التي ستحتضنها عاصمة النيجر، نيامي، في 25 نوفمبر 2022.

ويتمثل الهدف من هذا الاجتماع في تجديد الالتزام الجماعي للقادة الأفارقة لصالح تحقيق التحول الهيكلي والتنوع الاقتصادي وتسريع مسار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في إطار مقاربة متكاملة ترمي إلى المساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2063. وأضاف البيان، إن هذا الاستحقاق القاري، الذي يندرج في سياق دولي يتسم بتنامي الأزمات والتوترات الجيوسياسية، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجزائر التي لا يزال التزامها الإفريقي ثابتا.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع عدد من نظرائه الأفارقة في إطار سنة التشاور والتنسيق حول المسائل الراهنة على المستويين الدولي والقاري.