أول تعليق لميسي بعد خيبة البداية

اعترف نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، الثلاثاء، بأن الخسارة أمام السعودية "ضربة قاسية جدا"، وفق ما ذكرت تقارير صحفية.

ونقلت "سكاي نيوز"، إن ميسي أظهر حزنه على النتيجة، لكنه أكد أن "اللاعبين سيبحثون عن القوة ويحسنوا أداءهم في المباريات المقبلة".

وقال ميسي: "في غرفة تغيير الملابس مع الشباب، تحدثنا عن كل شيء. لم نتوقع أن نخسر بهذه الطريقة، والآن يجب أن نحضر أنفسنا للقادم. يجب أن نفوز. وهذا الأمر يعتمد علينا".

وأضاف: "الأمر متروك لنا لتصحيح الخطأ الذي ارتكبناه. هذا مرير للغاية. هذه مجموعة متحدة للغاية وتتميز بقوة تعاضدها، وقد حان الوقت لإظهار ذلك". وأشار ميسي إلى أن "هذه المجموعة قوية" التي يلعب منتخب الأرجنتين ضمنها، مضيفا: "لقد مر وقت طويل منذ أن واجهت هذه المجموعة وضعا كهذا".

واستطرد: "إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لكن ليس هناك خيار آخر سوى الوقوف على قدمينا مجددا، وأن نفكر فيما سيأتي، وأن نفوز كي نستقر مجددا". وتابع: "نعلم أنه من خلال الفوز على المكسيك سنكون مرتاحين مرة أخرى. قلنا إنه يتعين علينا الفوز في كل مباراة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن حقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا، بتخطيه نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر، المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.