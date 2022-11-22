العدالة الإسبانية تغلق ملف الرئيس الصحراوي

أغلقت المحكمة العليا الاسبانية اليوم الثلاثاء ملف الشكوى الثانية المرفوعة بداعي "التعذيب" ضد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، حسبما نقلته وسائل إعلام عن بيان لذات الهيئة القضائية.

وجاء في البيان: "قرر القاضي المكلف بالقضية لدى المحكمة العليا بإغلاق ملف الشكوى المرفوعة ضد ابراهيم غالي وأشخاص آخرين بداعي التعذيب". "لا يوجد أية مؤشرات عقلانية تؤكد أن إبراهيم غالي أمر بشكل مباشر أو غير مباشر بالمساس بسلامة المدعي فاضل بريكا، بحيث لا توجد أية شهادات مباشرة أو مبررات أخرى تؤكد ذلك"، يضيف ذات المصدر.

وكان الرئيس غالي قد تم سماعه من طرف العدالة الاسبانية في شهر أفريل من عام 2021 بعد تقديم تظلمين ضده، الأول رفعه فاضل بريكا، تم إغلاق ملفه اليوم، والثاني بداعي "الإبادة" تم إغلاقه في أكتوبر من نفس العام.

وبعد سماعه، تمكن ابراهيم غالي من مغادرة اسبانيا بحرية.