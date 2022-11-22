اتفاقية بين قطاعي التعليم العالي والثقافة

تم يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والفنون بهدف حماية الأفكار المبتكرة ومشاريع الطلبة القابلة للتحويل إلى مؤسسات ناشئة.

وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعت من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، في إطار المساعي الرامية إلى مرافقة الطلبة من أجل إنشاء مؤسساتهم الناشئة، انطلاقا من مشاريعهم البحثية.

وبالمناسبة، جدد بداري التأكيد على ضرورة "توفير البيئة المناسبة للطلبة لتمكينهم من تحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق عبر إنشاء مؤسسات ناشئة المساهمة بذلك في خلق الثروة".

كما أشارت مولوجي إلى أن قطاعها يعمل على تشجيع القدرات على "اختلافها وتنوعها، مضيفة أن "الاقتصاد الوطني اليوم بحاجة إلى منح القيمة المضافة عبر دعم المشاريع الخلاقة للثروة، لاسيما في الفضاء الجامعي، بالنظر إلى ما يملكه من كفاءات علمية ومخابر بحث وطاقات بشرية في شتى التخصصات".